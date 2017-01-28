蔡英文台南發紅包 民眾趁機遞交陳情書

總統蔡英文大年初一到台南發放新春福袋，過程中一名男子（著藍色羽絨衣者）趁機想將陳情書交給總統，嚇得維安人員趕緊收錢將其隔開。（萬于甄攝）

小英總統28日下午到台南安平開台天后宮發放新春福袋，吸引大批民眾前往排隊。（萬于甄攝）

台南北門南鯤鯓代天府28日上午抽出國運籤，但卻是歷年少見的下下籤。（莊曜聰攝）

總統蔡英文大年初一行程滿檔，28日從老家屏東一路往北走春拜年，下午則到台南安平開台天后宮參拜、發福袋。得知小英總統要來發新春福袋，原本香火鼎盛的廟宇，更增加不少排隊領福袋的人潮，但有2名男子趁機遞上陳情書，嚇得維安人員上前將其架開，不過大部分的民眾都希望新的一年能和總統互相拜年，說聲「新年快樂」。

蔡英文下午3點50分左右抵達安平開台天后宮，參拜後開始發放2000個新春福袋，過程中，有2名男子先後想趁機將陳情書遞給蔡英文，維安人員見狀趕緊上前將人隔開，雖讓排隊現場引起騷動，所幸仍平安繼續發放福袋，蔡英文則在4點30分左右離開台南。

根據民間習俗，國人初一習慣到各大廟宇參拜，祈求新的一年平安順利，許多廟宇也會抽今年的國運籤。2016總統大選前曾抽出「武則天坐天」國運籤，被民眾推爆神預言的台南北門南鯤鯓代天府，28日上午11點也抽出今年的國運籤，但抽出的運勢卻是下下籤。

籤詩內容為「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非到底未得安」，是近幾年來少見的下下籤。南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，籤詩掛頭是「聞仲西征遇十絕陣後逃」，取自紂王遣太師聞仲西征周武王卻遭慘敗的故事，籤詩內容沒一句好話，不過籤詩畢竟是參考用，運勢掌握在自己手中，只要政府走對的方向，人民團結，就會有出路。

蔡英文28日下午從屏東北上先到嘉義朴子配天宮參拜後，轉往台南安平開台天后宮，參拜後即開始發放2000個紅包福袋。許多民眾得知小英總統要來，紛紛湧入寺廟內，希望能在新春第一天拿到總統紅包沾沾喜氣。

至於南鯤鯓代天府抽出下下籤的國運籤，蔡英文本人並未發表看法，於發完新春福袋後，隨即趕往下個走春行程。

(中時)