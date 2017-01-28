新莊慈祐宮參拜 林全發紅包福袋
今天是大年初一，行政院長林全下午到新莊慈祐宮參拜祈福，並發紅包福袋。林全未到，慈祐宮外便擠滿人潮，拿到林全發放的紅包福袋，個個歡天喜地。
林全在立法委員羅致政、吳秉叡等人陪同下，到慈祐宮參拜，林全向媽祖娘娘燒香後致詞指出，他祈求媽祖保佑百姓平安、社會祥和，也祝福大家新年快樂。
新北市長朱立倫上午也同樣到慈祐宮參拜，並發放福袋，他同時前往板橋區慈惠宮、接雲寺及林口區竹林山觀音寺參拜，並發送福袋給現場民眾。
朱立倫在參拜時祈求台灣風調雨順、人人平安健康，也祝福現場民眾在金雞年都能積善積福。1060128
(中央社)
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