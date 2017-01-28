馬英九祈福出冷題目 神對話笑翻全場

前總統馬英九（左2）大年初一到台北行天宮拜拜祈福，現場與民眾機智問答送春聯，還巧遇表態參選國民黨黨主席的郝龍斌（左）。(圖/中央社)

前總統馬英九大年初一就起個大早，前往台北市行天宮參拜，不但巧遇表態參選國民黨黨主席的郝龍斌，還與現場祈福民眾來了一段妙問妙答，馬英九人氣不減，一句「媽祖姓林，媽祖不是馬祖，我是馬英九，不是媽英九」，讓行天宮的朝拜民眾笑翻了。

前總統馬英九贈送春聯給行天宮，祝福百姓新春如意，還以自己的春聯當有獎徵答的獎品。(圖/中央社)

馬英九在行天宮上香祈福後，還贈送春聯給行天宮，春聯上以「馬體」書寫了【金雞獻瑞除舊歲 吉祥如意迎春暉】的對聯，還化身馬教授，妙問現場民眾：「關聖帝君和媽祖誰年輕？」

總統馬英九（前中）到台北行天宮拜拜祈福，受到民眾熱情歡迎。(圖/中央社)

題目一出，在場擠爆的民眾紛紛搶答，有人神回「媽祖較年輕，因為和你一樣姓『馬』」，馬英九立即笑回：「媽祖姓林，媽祖不是馬祖，我是馬英九，不是媽英九」，雙方無厘頭的對答讓現場民眾笑翻了。

不過馬教授有備而來，他說，「媽祖是宋太祖建國時的建隆元年出生，北宋人；關聖帝君是出生在西元160年，媽祖是960年，所以媽祖比關聖帝君年輕了800歲。」

(中時電子報)