南投醫院大年初一 喜迎雞寶寶

南投市陳姓婦女大年初一在南投醫院自然產下女嬰，成為該院雞年迎接第1位新年寶寶。（南投醫院提供）

南投市陳姓婦女，大年初一在衛生福利部南投醫院，順利自然生產健康的女嬰，那是產婦的第1胎，也是南投醫院雞年迎接第1位新年寶寶。

陳姓產婦沒有刻意算時辰，只要寶寶平安、健康出生就好，因此選擇自然產生，受到南投醫院婦兒團隊完善的醫療照護，全家人都很開心；寶寶的阿公、阿嬤興奮探視金孫，直呼是最棒的新年禮物。

婦產科主任陳麗琴表示，寶貝健康誕生，不只是家人高興，醫療團隊們也同沾喜氣、給予祝福。

南投醫院院長洪弘昌表示，南投醫院是母嬰親善醫院，擁有專業的婦兒團隊，以及優質的照護環境，在少子化的社會，每位嬰幼兒都是父、母親的寶貝，因此，南投醫院特別邀請臨床經驗豐富的陳麗琴主任返院服務，提供民眾最好的醫療照顧。

(中時)