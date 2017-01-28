賀新年！彰化縣長魏明谷到永靖甘霖宮發紅包
賀新年！彰化縣長魏明谷新年初一上午前往永靖鄉甘霖宮祈福拜拜，並發送「金吉利」小紅包，吸引了熱情民眾大排長龍，互相拜年討個好采頭，祝福新年快樂、雞年行大運。
今年新春拜年縣長魏明谷到全台最早的三山國王廟之一永靖鄉甘霖宮，在主委黃銀砂、宮主朱祐亮等人陪同下，向現場民眾拜年及發送福袋，祝福新的一年，縣民都能吉祥如意、財運亨通。
「恭喜、恭喜」今天上午不少熱情民眾都穿了新衣來廟裡拜拜、拜年，並等候領紅包。立法委員陳素月、永靖鄉長詹木根、埔心鄉長張乘瑜、新聞處長林德宇、永靖鄉民代表魏碩衛、永北村長邱金章、各級民意代表、地方仕紳也都參與。
領紅包民眾都說很開心，紅包貼著5元，卻寓意吉祥，「金吉利」。
(中時)
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