在台過新年 AIT處長臉書秀打麻將照

我要評比

美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy）今年在台灣過農曆春節，並在AIT臉書秀出打麻將照片，笑稱他們「搓牌」慶祝新年，並祝台灣民眾金雞年大吉大利，恭喜發財。

梅健華po出的照片中，可以看到梅健華和妻子陳舲舲、小孩等一同開心享用年節菜色，包括水餃、雞肉等吉祥菜色。1060128

(中央社)