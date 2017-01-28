空軍馬基隊團拜 期雞鳴天曉爭榮譽
空軍馬公基地勤務隊長彭玉家今天在基地新春團拜中，期許在雞年的伊始，全體官兵以「雞鳴天曉」的工作精神，持續秉持空軍優良傳統，為單位爭取最高榮譽。
空軍馬基隊官兵在春節期間，除加強戰備留守勤務外，今天利用午餐之際舉辦春節團拜，備勤官兵相互賀年外，彭玉家對全體官兵一年來的辛勞與付出，表達肯定，並致贈每名與會官兵象徵「五福臨門」福袋，一同分享新春的喜悅。
空軍馬公基地勤務隊在昨晚除夕夜舉辦軍民聯歡晚會，安排有「財神爺跳加官」及「電音三太子」表演，包括縣長陳光復、馬公市長葉竹林等與官兵同樂，讓執行春節戰備留守官兵紓展身心，在基地內歡渡過年氣氛。
陳光復感謝馬基隊留值官兵犧牲與家人春節團圓時間，執行戰備留守，讓國人歡欣過年，也嘉許協助地方風災復原、傷患後送任務與愛民工作等傑出的表現。1060128
(中央社)
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