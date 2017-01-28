過年各地廟宇湧人潮 朝天宮頭香不用搶
北港鎮朝天宮除夕夜舉辦拜頭香活動，強調所謂頭香，是每個民眾新年的第1柱香，不必爭先恐後「搶」頭香；西螺鎮福興宮則出現罕見的雙頭香，2名民眾同時拔得頭籌；北港武德宮財神廟除夕夜發送數萬個財神紅包，熱鬧非凡。
為求新的一年平安順利，許多民眾在除夕夜吃完團圓飯，便會前往廟裡拜拜並等待搶頭香。今年朝天宮於除夕夜舉辦跨年晚會，信眾在歡樂中拜頭香、領福袋，由媽祖陪伴迎接新年開始。
朝天宮董事長蔡咏鍀表示，頭香是每名民眾在新春第一天所插的第一柱香，大家不用互相推擠，向媽祖祈願後，平平順順的插上新春的第一柱香即可，心境平和，才是真正的平安福氣。
西螺福興宮太平媽祖廟，除夕夜舉辦「2017鬥陣與太平媽守歲團圓迎金雞」活動，施放20分鐘高空煙火，並發送6600份1元美金紅包。今年搶頭香出現罕見的雙頭香，由詹姓、莊姓信眾同時拔得頭籌，獲贈價值6000元的錦繡1面。
北港鎮武德宮財神廟，過年前準備數萬個財神爺加持過的紅包，除夕夜發給前來行春拜財神或接財神的信眾們，裡面是2個硬幣。取「利」字之意，領到財神爺的紅包過過財神爐，放在錢包或辦公處所，可讓新的1年從頭旺到尾！
大年初一各地廟宇與景點湧現人潮，朝天宮前方的朝聖大道中山路人山人海，熱鬧非凡；武德宮求財信眾擠滿廟埕；台塑六輕廠區的阿媽公園也吸引數千民眾走春。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。