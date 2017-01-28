過年各地廟宇湧人潮 朝天宮頭香不用搶

北港朝天宮除夕夜插頭香，金爐旁擠滿人潮。（張朝欣攝）

武德宮財神廟發送財神小紅包，吸引大批信眾。（張朝欣翻攝）

北港鎮朝天宮除夕夜舉辦拜頭香活動，強調所謂頭香，是每個民眾新年的第1柱香，不必爭先恐後「搶」頭香；西螺鎮福興宮則出現罕見的雙頭香，2名民眾同時拔得頭籌；北港武德宮財神廟除夕夜發送數萬個財神紅包，熱鬧非凡。

為求新的一年平安順利，許多民眾在除夕夜吃完團圓飯，便會前往廟裡拜拜並等待搶頭香。今年朝天宮於除夕夜舉辦跨年晚會，信眾在歡樂中拜頭香、領福袋，由媽祖陪伴迎接新年開始。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，頭香是每名民眾在新春第一天所插的第一柱香，大家不用互相推擠，向媽祖祈願後，平平順順的插上新春的第一柱香即可，心境平和，才是真正的平安福氣。

西螺福興宮太平媽祖廟，除夕夜舉辦「2017鬥陣與太平媽守歲團圓迎金雞」活動，施放20分鐘高空煙火，並發送6600份1元美金紅包。今年搶頭香出現罕見的雙頭香，由詹姓、莊姓信眾同時拔得頭籌，獲贈價值6000元的錦繡1面。

北港鎮武德宮財神廟，過年前準備數萬個財神爺加持過的紅包，除夕夜發給前來行春拜財神或接財神的信眾們，裡面是2個硬幣。取「利」字之意，領到財神爺的紅包過過財神爐，放在錢包或辦公處所，可讓新的1年從頭旺到尾！

大年初一各地廟宇與景點湧現人潮，朝天宮前方的朝聖大道中山路人山人海，熱鬧非凡；武德宮求財信眾擠滿廟埕；台塑六輕廠區的阿媽公園也吸引數千民眾走春。

(中時)