陳國恩初一全台走春 慰勞執勤員警辛勞

大年初一，警政署長陳國恩就全台到各派出所走春、慰勤，和基層員警握手、拜年，感謝警察同仁春節期間堅守崗位，為地方維護治安、交通做出貢獻。

「過年期間，我也會全台啪啪走，到各派出所走春、慰勤，和大家握手拜年。下一站，我們__ __見！」陳國恩上午在「NPA署長室」臉書(facebook)發文，預告要到全台慰問基層員警。

陳國恩發文指出，去年，克服了許多社會重大挑戰的警察團隊，新的一年，仍不畏艱難持續服務社會。他說，過年期間警察同仁們不辭勞苦，不論山上、海邊或是觀光地區，都能看見警察的身影堅守在崗位上。警察是個令大家都值得驕傲的團隊，全民要一起來支持警察，為台灣加油。

陳國恩臉書發文後，就展開鼓舞辛苦值班基層警員士氣的慰勞行程。上午先前往樹林警分局和山佳派出所致贈春節慰問紅包，感謝同仁春節期間堅守崗位，為地方維護治安、交通做出貢獻，有部分休假同仁得知署長發紅包的訊息，還特地跑回警局迎接署長到來，領到署長親自頒贈慰勉紅包的同仁，個個開心得合不攏嘴，都直呼太幸運。

陳國恩特別向執勤員警叮嚀，治安平穩、交通順暢及服務熱心是警方春節期間工作主軸，在密集勤務規劃下，要確保社會治安良好及交通順暢，讓民眾能在平安、和諧的生活環境中歡度佳節。1060128

(中央社)