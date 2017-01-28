舊金山機場 迷你豬出場為旅客舒壓
為幫助旅客減壓，舊金山機場推出首隻療癒「迷你豬」，牠頭戴飛行帽，身穿粉紅蓬蓬裙，腳上塗著紅色指甲油在機場遊走，成為機場人氣最旺的寵物明星。
身上有斑點的迷你豬麗露（Lilou）接受舊金山愛護動物協會（SPCA）的訓練後，成為第一隻獲得「動物療癒計畫」認證的豬。 麗露和狗、貓、兔子等其它300隻寵物都是此計畫的成員。療癒寵物會不定期的來機場探訪，為緊張的旅客舒壓。
麗露的主人丹尼洛瓦（Tatyana Danilova）表示，麗露的個性非常可愛，還會彈鋼琴，用豬鼻子打招呼及用後蹄站立旋轉等特技。
她說，麗露愛表演，也喜歡在表演後受到讚賞。她很高興能為社區帶來正能量，看到麗露能為情緒緊繃的旅客帶來笑容，很有成就感。
在機場工作的華裔人員汪銘表示，第一次看到麗露每個人都很驚訝，牠像大明星一樣，有很多套衣服，每次出現都有新照型。但不論怎麼打扮，所到之處皆引起騷動，所有人立刻拿手機為牠拍照。
舊金山機場表示，目前每天有2隻療癒犬在機場服務。麗露還沒有班表，可能會讓牠不定期的出現，為旅客帶來驚喜。
除了機場，麗露平時也會探訪醫院和老人院，表演特技為大家帶來歡樂。1070128
(中央社)
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