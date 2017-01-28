祖克柏臉書貼文 關切川普移民政策

社群網站龍頭臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天在臉書貼文表示，美國是移民國家，應該對此引以為傲，批評美國總統川普的移民政策。

「我們也應該持續對難民及亟需援手的人敞開大門。這才是我們的本質。倘若我們在數十年前拒移民於門外，普莉希拉的家人今天不會在這裡。」祖克柏說的是他的妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）。普莉希拉的家族是從越南搭船來美的華裔難民。

川普今天簽署一項行政命令，暫不容許若干來自以穆斯林為主國家的難民進入美國。

「今日美國報」（USA Today）報導，祖克柏這次貼文比去年4月演說時的語氣更加強烈。祖克柏當時在臉書年度開發者會議上指出，問題的解答不在築牆，而在搭橋。他說：「倘若世界開始往內退縮，那麼我們就必須更努力將他們全部聚在一起。」

祖克柏一向關心移民議題。他在4年協助成立1個政治倡議團體Fwd.us，從事移民改革等政治目標的遊說。

矽谷匯聚數以千計高收入科技人才，同時也有數千個低薪的服務業職缺。科技公司雲集的矽谷一向贊成讓移民更方便且更合理。

一如大多數的科技公司，臉書旗下協助產品開發的工程師大多是高度專業的移民。祖克柏提及自己的曾祖父母來自德意志奧地利共和國和波蘭。

祖克柏在張貼這則政治味濃厚的短文前4天才澄清，自己沒有打算競選總統。祖克柏之前宣布將在全美走透透，造訪迄今沒去過的30州，展開聆聽之旅的消息，引發各界懷疑祖克柏計畫選總統。1060128

(中央社)