新年空氣糟 陸259個城市現空汙

我要評比

中國大陸環境保護部今天公布，受春節期間煙火爆竹燃放影響，在監測的338個城市中，僅79個城市除夕至初一空氣品質優良，259個城市出現不同程度空氣汙染。

中新社報導，中國大陸環保部官員說，除夕至初一（27至28日），全大陸338個地級以上城市中，79個城市空氣品質優良，占23.4%；259個城市出現不同程度汙染，占76.6%，其中124個城市為重度以上汙染。

這338個城市細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度為每立方公尺141微克。出現嚴重空汙的城市主要位於京津冀（北京、天津、河北）及周邊、中部、西部、華南等地區。

這名官員表示，三大重點區域中，京津冀區域受煙火爆竹集中燃放影響最大，PM2.5小時平均濃度在28日凌晨1時達最高峰，衝上每立方公尺374微克。

而在上海、南京、杭州等採取煙火爆竹禁放措施的城市，除夕至初一空氣中顆粒物濃度都未明顯升高，空氣品質良好。

預報顯示，京津冀及周邊地區1月28日至2月1日受兩波冷空氣影響，大氣擴散條件有利，整體空氣品質較好。不過，28、31日的擴散條件略差，京津冀中南部、河南北部和山西南部部分地區可能出現嚴重空汙。1060128

(中央社)