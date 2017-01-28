結束華府行　梅伊將訪土耳其會艾爾段

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到訪美國華府會晤總統川普（Donald Trump）後，英國首相梅伊預定走訪土耳其，會晤另1位重要卻難懂的盟友─土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。

美聯社報導，今天在安卡拉的會談將聚焦英國脫離歐洲聯盟後，如何強化英土雙邊貿易，並在安全和反恐上加強合作。

土國去年7月粉碎1場未遂政變後鎮壓公民自由，外界施壓盼梅伊（Theresa May）就此予以譴責。

梅伊辦公室指出，英國敦促土國「確保相關回應符合比例、具正當性且遵循國際人權義務」。

梅伊預期將與多位土國領袖商討敘利亞衝突，並致力統一賽普勒斯。（譯者：中央社何宏儒）1060128

(中央社)