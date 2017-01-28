日旅運13.5萬 移民署長慰勞同仁
(中央社記者邱俊欽桃園機場28日電）今天是大年初一，移民署署長何榮村特別前往桃園國際機場慰勉執勤人員辛勞，同時也希望同仁全力以赴，讓旅客感受到便捷通關與親切問候的服務。
移民署今天表示，今年連續6天春節假期間，春運期間各機場港口出入境人潮眾多，預估今年春運期間每日平均旅運量為13.5萬人次。移民署國境事務大隊在有限的人力下全力以赴，讓旅客感受到便捷通關等優質服務。
何榮村今天前往桃園機場慰勞辛苦加班的國境同仁，同時也準備2017雞年吉祥新春小紅包，內含Q版蛋型立體小賀卡與新台幣1元金色硬幣，代表「一元復始、萬象更新」，也感謝移民署同仁堅守崗位。
何榮村也期勉在春節期間做好國境安全把關工作，同時也要維持便捷通關效率，讓旅客能夠度過愉快平安的新春假期。 1050128
(中央社)
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