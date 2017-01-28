嚴懲不出勤 工會轟台鐵違法秋後算帳

台鐵產業工會發起除夕到初三「依法休假」，公會估計有500人不出勤，卻被台鐵「記曠職」。台鐵產工28日表示，面對台鐵違法的秋後算帳，絕不姑息也不退縮。(圖/台鐵產業工會臉書)

因不滿輪班過勞、且台鐵遲未改善，台鐵產業工會發起除夕到初三「依法休假」，公會估計有500人不出勤，而根據台鐵內部統計，昨除夕當天，約有200人未出勤，台鐵更表示將對未出勤同仁「嚴懲」、「記曠職」。台鐵產工今日發布5點聲明，表示面對台鐵違法的秋後算帳行為，絕不姑息也不退縮，已同步啟動法律救濟。

針對台鐵局發布出勤說明，台鐵產業工會已啟動協助會員全面啟動「法律救濟」機制，請會員安心並依照以下聲明處理：

第一、本會合法發起春節國定假日拒絕加班依法休假活動，屬於合法工會活動。本會針對台鐵局以曠職等威嚇打壓行為構成違法不當勞動行為，已於2017年1月26日提出裁決申請。台鐵局過去不曾針對任何國定假日拒絕加班出勤勞工以曠職論處，本次卻史無前例的採取「曠職通知單」處理，就是故意差別待遇，違法妨礙、打壓合法工會活動！本會絕不會屈從！

第二、 員工「沒有」親自到任何台鐵局指定處所領取「違法的曠職通知單」之義務！台鐵局如要送達，應依行政程序法規定合法送達！如果台鐵局沒有親送至員工可以親自會晤之處所，就是違法送達！員工不需要放棄合法假期親自去領取違法的曠職通知單！如果會員已經簽收，請立即通報本會處理。

第三、依公務人員服務法第11條規定，僅法定期間方有出勤義務。春節國定假日期間即令是公務員也沒有法定出勤義務，應徵得同意方有加班出勤義務。沒有法定出勤義務，依法不用請假，也不能認定曠職。台鐵局認定曠職已經違法！

第四、 本會將委任律師出具專業法律意見陳述書，並針對台鐵局上開違法行為全面展開強迫勞動刑事告訴與告發、勞動檢查申訴與檢舉、不當勞動行為裁決，協助各會員權利維護與救濟。請各會員於本次春節假日結束後「親自簽具」本會制定之「委任暨委託代刻使用印章授權同意書」正式委任本會協助各會員提出救濟。

第五、本會重申：本會將誓死捍衛每一位會員拒絕加班依法休假之權利！絕不妥協、決不退縮！台鐵局違法秋後算帳，本會絕不姑息！

(中時)