圍爐後發威！《大釣哥》全台突破400萬
黃朝亮導演，豬哥亮主演賀歲電影《大釣哥》攜手藍正龍、謝沛恩、吳克群、吳朋奉、楊貴媚、黃仲崑、楊烈、林可彤與林玟誼等演員齊聚，27日全台除夕票房勢如破竹，目前全台票房累積破400萬，一舉拿下除夕當日「全台華語票房冠軍」，更榮登除夕當日「全台唯一票房成長」賀歲片。
該片從製作到宣傳，豬哥亮都親力親為，希望可以讓台灣所有支持他的觀眾看見他的誠意，作品風格的再進化也是這次一大賣點。有影迷直言，「這是繼《雞排英雄》後，豬哥亮最好作品，故事流暢節奏緊湊，結局有驚喜，而對白還是充滿豬式笑點，豬哥亮無疑是國寶，無人能出其右。」電影熱映中。
(中時)
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