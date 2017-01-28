初二高屏空氣糟 走春別忘戴口罩

我要評比

明天是大年初二，環保署今天表示，明天西部地區空氣品質在普通以下，其中高屏地區AQI達到紅色警戒，外出走春別忘戴口罩，有心血管、呼吸道疾病患者應少外出。

環保署今天公布的空氣品質預報指出，29日除了宜蘭、花東地區空氣品質「良好」以外，其餘地區多在普通以下。

其中，北部、竹苗、中部、澎湖地區，空氣品質為「普通」；雲嘉南、馬祖、金門等地則為「橘色」等級，敏感族群需特別注意；而高屏地區則是AQI指標則是達到「紅色」警戒範圍，是對所有族群都不健康的狀態。

環保署提醒，初二計畫到高屏地區的民眾，外出別忘戴口罩，如果眼痛、咳嗽或喉嚨痛等不適症狀，應減少戶外活動，學生族群應避免長時間的劇烈運動。

至於敏感族群，環保署則建議有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，應少外出並減少體力消耗活動，有氣喘的民眾可能需增加使用吸入劑的頻率。1060128

(中央社)