除夕夜觀光區成毒蟲樂園 警逮2嫌
除夕夜原本應該闔家團圓，宜蘭縣羅東就有2名陳姓毒蟲，躲在觀光客常去的羅東林業園區，以為不會有警察巡邏，反而變成明顯目標。保七總隊第四大隊員警，昨天下午2時逮捕兩名毒蟲，並從身上起出針頭、一級毒品海洛因0.31公克、生理食鹽水，訊後將兩人依違反毒品危害防制條例移送偵辦。
兩名50多歲的陳姓毒蟲，自稱花2000元，在羅東某公園向綽號「小傑」購買，以為除夕夜警察都回家過節，在人煙稀少的觀光區閒逛。一名巡邏員警看到後，感到非常可疑，按兵不動請求同仁支援，待其他員警抵達後，立即上前表明身份，嫌犯一度想要衝撞警察逃逸，隨即被壓制。
另一名嫌犯看到警察，立即將針筒丟棄，警方看他眼神怪異，從公園座椅下方，發現已經裝填海洛因液體的針筒，兩人正準備共同分享，享用「年夜飯」，卻遭眼尖員警緝獲，警方強調「執法沒有假期」。
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(中時)
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