杜特蒂春節賀詞：在地華人文化豐富了菲律賓
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在昨天(27日)，特地向中國與菲律賓華裔祝賀，並表示華人文化豐富了菲國。值得注意處，這是菲國政府第一次發表春節賀詞。
據新華社訊，菲律賓總統府在昨天舉行記者會，由發言人代為宣讀杜特蒂的春節賀詞。內容傳達菲律賓向所有華人拜年的意思，希望菲國能與中國朋友，以及在菲華裔共享春節歡樂。
杜特蒂賀詞表示，中國人以獨特方式豐富了菲律賓的歷史，他們藉由貿易與投資助菲國發展經濟；對菲國人民來說，中華美食是家家戶戶都熟悉的味道，中華思想也是值得涉獵、學習的知識。
杜特蒂藉此機會強調，中菲兩個民族有不同特點，但一衣帶水的命運互相交織。希望兩國都能對彼此的文化深刻理解，於未來進一步鞏固彼此感情。
杜特蒂最後在賀詞說道：「我把美好的祝願送給，那些相信開端可以帶來奇蹟，面對恐懼依然選擇希望的人。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。