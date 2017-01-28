杜特蒂春節賀詞：在地華人文化豐富了菲律賓

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菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在該國非常受民眾擁戴。(圖/美聯社)

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在昨天(27日)，特地向中國與菲律賓華裔祝賀，並表示華人文化豐富了菲國。值得注意處，這是菲國政府第一次發表春節賀詞。

據新華社訊，菲律賓總統府在昨天舉行記者會，由發言人代為宣讀杜特蒂的春節賀詞。內容傳達菲律賓向所有華人拜年的意思，希望菲國能與中國朋友，以及在菲華裔共享春節歡樂。

杜特蒂賀詞表示，中國人以獨特方式豐富了菲律賓的歷史，他們藉由貿易與投資助菲國發展經濟；對菲國人民來說，中華美食是家家戶戶都熟悉的味道，中華思想也是值得涉獵、學習的知識。

杜特蒂藉此機會強調，中菲兩個民族有不同特點，但一衣帶水的命運互相交織。希望兩國都能對彼此的文化深刻理解，於未來進一步鞏固彼此感情。

杜特蒂最後在賀詞說道：「我把美好的祝願送給，那些相信開端可以帶來奇蹟，面對恐懼依然選擇希望的人。」

(中時電子報)