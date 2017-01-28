旅美18載 王建民想念年夜飯
旅美發展18年，王建民很想念老家的除夕年夜飯。《上報》專訪披露，建仔因為在美國打球，已有15年沒辦法留在台灣過農曆春節，前一次吃年夜飯已是2002年，「我已經不太記得那種感覺，會想在。體驗那種歡樂。」
最後一次在台灣吃年夜飯時，建仔才22歲。他在專訪中回憶當時兩桌親戚一起過除夕的畫面，「過年是最熱鬧的，大家都會聚在一起。小孩子搶著夾菜去旁邊吃，以前蝦子很大隻，我可以剝一整碗。」
其實，不只是建仔想念年夜飯，還有老家的感覺，媽媽也捨不得他在美國這麼辛苦，「這3年，媽媽總是說，你拚得也夠多了，不要再打了，回來好不好？」讓建仔在專訪中自嘲說，可能爸媽覺得他老了，要他退休了。
對於媽媽愛的呼喚，建仔說自己有聽，但沒有辦法做到。然而，隨著去年達成重新站上大聯盟投手丘、再次證明自己的目標，建仔落葉歸根的願望似乎也快要實現了。他在受訪時也透露，如果沒上大聯盟，可能就此結束旅外生涯。
「美國那邊結束，就沒有必要再待下去了吧！」建仔在專訪中透露，如果真的退休，會把美國那邊的房子處理掉，並給自己1年的空窗期，四處走走看看。屆時唯一還要解決的環節，就是兩個兒子目前都在美國上課，也要安頓好才行。
(中時電子報)
關鍵字：王建民
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