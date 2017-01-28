美日領袖今夜電話交談 將涉釣島問題

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日本新聞網報導，美國總統川普將在日本時間今夜與首相安倍晉三進行首次電話會談，屆時釣魚台、雙邊結盟關係、美國脫離跨太平洋夥伴協定（TPP）以及日美經貿等議題料將成為會談內容。

美國白宮宣布此一消息，指川普今天將分別與俄羅斯、法國、德國、澳洲、日本的領導人進行電話會談。

消息顯示，安倍在會談中將向川普首先確認美軍依據日美安保條約而防禦釣魚台列嶼的義務，同時將就北韓核武以及中國大陸的南海發展戰略等問題進行協商。安倍還將確認本月10日前後訪美、以與川普舉行高峰會談的日期。

根據白宮透露的消息，川普十分重視美國經濟和就業問題，因此與安倍商談的重點在經濟問題。1060128

(中央社)