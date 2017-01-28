劉樂妍安檢脫衣 陸海關嚇傻臉紅：不方便要講啊
女星劉樂妍因先前「遼寧艦護台說」聲名大噪，近年來在大陸耕耘事業的她，小年夜26日當天分享回台過節的一段逗趣經歷，她過海關時聽從指示脫衣，沒想到海關回頭竟大喊一聲：「哇！」然後全臉脹紅的叫她快穿回衣服，還碎念喊：「妳不方便脫妳要講啊！」
劉樂妍小年夜過溫州海關時，被要求脫下外套跟手提行李一起安檢，她配合脫下衣物後，海關一回頭竟大喊一聲：「哇！」隨即從臉紅一路紅到脖子，並抱怨劉樂妍怎麼不先講，換得劉樂妍一臉茫然，回：「我沒有不方便脫呀，我很方便脫呀！喂~我有穿衣服啊，我又不是只穿內衣內褲？」
之後，該位海關小哥低著一臉害羞、脹紅的臉龐，頻頻趕劉樂妍穿上衣服趕快走，讓劉樂妍忍不住說：「真奇怪，我有那麼可怕嗎？」網友則打趣問她當時裡面到底穿什麼，她則回就是一般的運動服，其他人則虧：「看到大凶（胸）了」、「那小哥挺純潔的，可以試著交往一下」。
(中時電子報)
關鍵字：劉樂妍
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