劉樂妍安檢脫衣 陸海關嚇傻臉紅：不方便要講啊

劉樂妍近來將工作重心移往大陸。（圖／取自劉樂妍微博）

劉樂妍分享過海關趣事。（圖／取自劉樂妍微博）

網友虧可在一起。（圖／取自劉樂妍微博）

劉樂妍先前因「遼寧艦護台說」引發話題。（圖／中時資料照片）

女星劉樂妍因先前「遼寧艦護台說」聲名大噪，近年來在大陸耕耘事業的她，小年夜26日當天分享回台過節的一段逗趣經歷，她過海關時聽從指示脫衣，沒想到海關回頭竟大喊一聲：「哇！」然後全臉脹紅的叫她快穿回衣服，還碎念喊：「妳不方便脫妳要講啊！」

劉樂妍小年夜過溫州海關時，被要求脫下外套跟手提行李一起安檢，她配合脫下衣物後，海關一回頭竟大喊一聲：「哇！」隨即從臉紅一路紅到脖子，並抱怨劉樂妍怎麼不先講，換得劉樂妍一臉茫然，回：「我沒有不方便脫呀，我很方便脫呀！喂~我有穿衣服啊，我又不是只穿內衣內褲？」

之後，該位海關小哥低著一臉害羞、脹紅的臉龐，頻頻趕劉樂妍穿上衣服趕快走，讓劉樂妍忍不住說：「真奇怪，我有那麼可怕嗎？」網友則打趣問她當時裡面到底穿什麼，她則回就是一般的運動服，其他人則虧：「看到大凶（胸）了」、「那小哥挺純潔的，可以試著交往一下」。

(中時電子報)