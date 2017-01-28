高雄唯一汽車特獎! 漢神巨蛋送出60萬名車
漢神巨蛋購物廣場今（28日）推出近3000份「漢神金雞福氣袋」，最大獎是市價60.9萬元的Hyundai Verna 1.6L汽車，由忠實顧客謝太太奪得。謝太太每年都會去排隊，今年原本打算回台北過年，她興奮地說：「沒想到卻一舉抽中汽車，真的是超級幸運！」
謝太太早上8點和先生與媳婦到現場排隊試新春手氣，他們先買2份尋寶趣福氣袋，媳婦後來也加購1份，一起集氣就抽到特獎。她表示，小兒子過完年後訂婚，會把車子送給小兒子當新婚禮物，可說是金雞報喜、雙喜臨門。此外，漢神巨蛋每售出一份福袋就捐50元做公益，今年共捐贈10萬元幫助「台東孩子的書屋」，別具意義。
(中時)
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