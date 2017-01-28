明天氣依舊好 氣象局：初三起有雨降溫

初三開始，天氣將轉涼、降雨。(圖/中央氣象局)

太陽公公賞臉，今天(28日)全台好天氣，白天氣溫甚至都超過25度氣，陽光底下待太久還可能被曬傷。中央氣象局表示，明天初二依舊是陽光普照的好天氣，但中部以北的日夜溫差可能達15度，民眾仍要留心，而好天氣將維持到初三，接著因東北季風來臨，北台灣溫度會下降7~8度且有雨勢，其餘地區則降3~4度。

許多民眾今日白天出門，紛紛穿起短袖短褲，甚至還有人打傘遮陽。氣象預報員顏增璽表示，明天全台依舊好天氣，整個西半部白天高溫逼近30度，來到28~29度，但中部以北的日夜溫差大，清晨和入夜後的低溫僅14~15度，中部以南的低溫則為16~18度。明日花蓮、台東白天高溫也來到25~26度，日夜溫差較小，低溫落在17~18度，但會出現零星雨勢。

連續兩天天氣好到可能會曬傷，但顏增璽提醒，初三因有東北季風來襲，溫度會降低，北台灣會降溫7~8度，白天高溫僅落在20度上下，其他地區的高溫則降2~4度；他補充，初三開始，北部、東北部全天皆會出現短暫雨勢，中南部則是山區會下短暫雨，民眾外出應特別留意。

(中時)