蔡總統台南發紅包 有人陳情及插隊

今天是大年初一，總統蔡英文下午在台南市安平開台天后宮發紅包，排隊人潮長達數百公尺；但在總統發紅包時，有人疑藉機陳情及插隊，現場維護安全和秩序的隨扈都即時排除狀況。

台南市安平開台天后宮今天下午人聲鼎沸，市警局部署員警維持等候領總統紅包的人潮秩序；一名提前4小時來排隊的女子說，領總統紅包別具意義。

蔡總統下午3時50分抵達安平開台天后宮，進廟參拜後，在台南市長賴清德及多名民進黨立委陪同下，在廟門前發紅包，預定發放2000個，但因總統行程繁忙，只發放30分鐘，其他由廟方代發。1060128

(中央社)