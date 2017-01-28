大年初一新春參拜 馬吳松山慈惠堂合體

今天是農曆大年初一，前總統馬英九一整天馬不停蹄的在台北市的廟宇參拜，傍晚還與前副總統吳敦義在松山慈惠堂同台，雖然已卸任，還是有不少民眾找馬英九握手、拍照。

馬英九下午先到松山慈祐宮參拜，隨即又趕往萬華龍山寺、松山奉天宮、松山慈惠堂等廟宇參拜。

馬英九在慈祐宮參拜時，現場湧入大量的民眾一起參拜，他致詞時說，很感謝慈祐宮捐贈給台北市政府很多消防、救護器材，讓台北市在救難表現上非常好，對台北市的幫助非常大，他也致贈香油錢表達感謝。

馬英九參拜、致詞後，到廟門口發放福袋給現場排隊的民眾，引發不少民眾搶著與他握手與拍照。他約停留20多分鐘後離開。

吳敦義原定在傍晚4時15分參拜松山慈惠堂，馬英九上午也臨時增加行程，要在傍晚4時20分到松山慈惠堂參拜。

不過，吳敦義提早在傍晚4時就抵達慈惠堂，本來已經準備入廟參拜，後來得知馬英九即將抵達，吳敦義又回過頭去接馬英九，兩人隨後一起入廟參拜，並且致贈香油錢。

馬英九致詞時，還準備了2個題目給現場民眾搶答，包括慈惠堂供俸的瑤池金母與王母娘娘是不是同一人？以及瑤池金母的母廟在哪裡？

但由於題目難度不低，現場民眾都沒有第一個就答對，2個題目的答案分別是瑤池金母就是王母娘娘，第二個答案則是大陸甘肅，馬英九也致贈答對的民眾春聯。

吳敦義說，馬總統任內兩岸和平、治安改善，請現場民眾給他一些掌聲，希望中華民國未來能夠風調雨順、國運昌隆、兩岸永遠和平發展。1060128

(中央社)