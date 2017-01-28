除夕過去 全北京掃出366噸鞭炮屑

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中國大陸過年鞭炮聲震耳欲聾，不但造成空氣嚴重汙染，產生的鞭炮屑更是驚人。北京市官方統計，27日除夕上午8時到今天初一上午8時，全市共清理出多達366.69噸的鞭炮屑。

但北京市官方宣稱，上述時段清理出的鞭炮屑，較去年農曆同期減少11.2%。

綜合陸媒報導，在上述時段內，北京市環保單位共出動車輛6549輛次及作業人員4.99人次，清運出上述數量的鞭炮屑。

北京環衛集團一名主管說，今年農曆除夕夜鞭炮屑清運量較去年同期減少，主要是由於市民「積極響應政府倡議，不放或少放煙花爆竹」。1060128

(中央社)