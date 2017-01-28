鄭文燦新春賀喜 宣傳機捷開通

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(中央社記者邱俊欽桃園28日電）桃園市長鄭文燦在農曆春節的幾天行程中，將走遍桃園市各大廟宇，除了向民眾拜年賀喜外，也宣傳機場捷運將在2月2日（大年初六）試營運、3月2日正式通車。

鄭文燦今天一早起馬不停蹄，展開新春拜年行程，從桃園景福宮、慈護宮、鎮撫宮、蓮華寺等陸續展開，連續多場的參香行程，並且發送福袋給大年初一走春的市民。

鄭文燦也為即將開通的機場捷運大力宣傳，表示機場捷運將在2月2日（大年初六）試營運、3月2日正式通車，象徵台灣及桃園的進步。

另外，他談到，桃園捷運綠線將在今年發包動工；鐵路地下化可行性報告已獲行政院國發會核定，後續進行綜合規劃，將全面更新桃園新站，並打通桃園前後站，讓都市發展更完整。

鄭文燦也祈求國泰民安外，希望各項建設發包動工順利，桃園能盡速自主興建第一條捷運路線。1050128

(中央社)