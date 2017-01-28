彰化木器工廠大火 起火原因待調查

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彰化縣埤頭鄉一處製作木器的工廠今天上午傳出火警，彰化縣消防局接獲通報後，立刻派員前往搶救，無人傷亡，確切起火原因，有待消防局火災調查科調查。

彰化縣消防局今天接獲民眾通報，埤頭鄉廟前路傳出工廠火警，立刻派遣各式消防車20輛、救護車1輛、消防人員43人前往搶救。

彰化縣消防局指出，起火的廠房不斷冒出陣陣濃煙，火舌夾雜濃煙直竄天際，消防人員到場後立刻佈開水線搶救，火勢在1小時後控制，2小時後熄滅，幸無人受困、傷亡。

彰化縣消防局說，廠房確切的起火原因，有待火調科追查，釐清肇事原因。1060128

(中央社)