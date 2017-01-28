澳網決賽 小威首盤勝大威

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美國網壇黑珍珠姊妹花中的小威廉絲（Serena Williams）今天在澳洲公開賽決賽首盤，以6比4先勝姊姊大威廉絲（VenusWilliams），力爭創紀錄的生涯第23座大滿貫賽金盃。1060128

(中央社)