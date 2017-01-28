川普安倍今晚進行電話會談
美國白宮27日發佈消息稱，總統川普與日本首相安倍晉三將於美國東部時間28日上午9點（台北時間當天晚上10點）舉行電話會談。首相官邸也於28日發佈了將舉行電話會談的消息。此次電話會談將是20日特朗普就任總統後與安倍進行的首次對話。
共同社說，兩人正就2月10日在華盛頓舉行兩國首腦的首次直接會談展開協調，可能將在電話會談中協商相關日程及議題。
首腦會談的重要課題將包括強化日美同盟和美國宣佈退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）後的貿易問題。安倍去年11月17日在川普當選總統後不久於紐約與其舉行了會談。
28日除與安倍舉行電話會談外，川普還將與俄羅斯總統普丁、德國總理梅克爾、法國總統奧朗德等人舉行電話會談。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。