川普安倍今晚進行電話會談

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日本首相安倍和川普28日晚將進行電話會議。（本報系資料照片／美聯社）

美國白宮27日發佈消息稱，總統川普與日本首相安倍晉三將於美國東部時間28日上午9點（台北時間當天晚上10點）舉行電話會談。首相官邸也於28日發佈了將舉行電話會談的消息。此次電話會談將是20日特朗普就任總統後與安倍進行的首次對話。

共同社說，兩人正就2月10日在華盛頓舉行兩國首腦的首次直接會談展開協調，可能將在電話會談中協商相關日程及議題。

首腦會談的重要課題將包括強化日美同盟和美國宣佈退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）後的貿易問題。安倍去年11月17日在川普當選總統後不久於紐約與其舉行了會談。

28日除與安倍舉行電話會談外，川普還將與俄羅斯總統普丁、德國總理梅克爾、法國總統奧朗德等人舉行電話會談。

(中時電子報)