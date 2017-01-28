小威廉絲勝姊姊 四大賽23冠超越葛拉芙

小威廉絲（左）擊敗姊姊大威（右），驕傲舉起個人第7座澳網女單金盃。（美聯社）

大威廉絲（右）落敗後以擁抱恭喜妹妹奪冠。（美聯社）

大滿貫決賽第9次「威家內戰」28日在墨爾本上演，小威廉絲（Serena Williams）全場破掉姊姊大威廉絲（Venus Williams）4個發球局，以兩個6比4拿下個人第7座澳網女單冠軍，生涯累積23座大滿貫女單冠軍，也超越德國「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf），創下網球公開賽年代新紀錄。

威家姊妹早在1998年澳網女單次輪，就於墨爾本公園正面對決，當時姊姊大威以直落2勝，當時她用擁抱安慰小她1歲的妹妹。這一幕28日在墨爾本重演，但情況不同，小威獲勝後興奮地坐在地上，向場邊歡呼，大威則走過球網道賀，恭喜妹妹成為公開賽年代以來的「網球女王」。

小威廉絲獲勝後坐在地上向球迷歡呼。（美聯社）

「我要感謝姊姊，沒有她，我不會拿到23冠，我必須做到我最好的表現，才能擊敗她。在我眼中，姊姊永遠都是冠軍。」小威賽後頒獎時感性的說，大威致詞也以妹妹為榮，「當我沒有來到這裡（頒獎台）的時候，她一直都在。」

這是大小威第28次在職網對決，也是大滿貫決賽的第9次，但上一次已經要回溯到2009年溫布頓。這幾年小威依然維持高檔，大威卻因為身體因素陷入低潮，2011至14年在四大賽從未打入過8強，去年才於溫網晉4，證明她寶刀未老。

小威廉絲首盤因重心不穩，用球拍稱地也砸壞了。（美聯社）

小威廉絲以兩個6比4擊退姊姊大威廉絲，贏得生涯第23座大滿貫女單冠軍。（美聯社）

威家姊妹前4局互破發球局，小威卻在第3局重心不穩，用球拍稱地還砸壞球拍，似乎有扭到腳踝，導致她在第4局一度連續4發不進。不過小威還是穩住陣腳，於第7局關鍵破發，最後以一記內角壓線愛司拿下首盤。

小威不但是在總對戰或大滿貫紀錄，都領先姊姊大威，第2盤也在控制之中，前6局兩人互保後，小威在第7局來回16拍的關鍵分拿下，最後在丟士後把握第3次破發機會，逮住大威的二發直接反拍掃出對角致勝球，進而收下勝利。

35歲的小威去年美網準決賽不敵大普莉絲可娃，大滿貫生涯第23冠等到這次在墨爾本才順利圓夢，也獲得澳網賽史最高的冠軍獎金，澳幣370萬，折合新台幣近9000萬元！將於澳網後重新奪回世界球后寶座。

(中時電子報)