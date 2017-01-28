李玟３度上大陸央視春晚 合作JJ零下低溫飆唱
李玟（CoCo）金雞年開春一枝獨秀，接連受到大陸央視及湖南衛視邀請擔任春晚演唱嘉賓，分別與林俊傑及朗朗合作，也是她繼2001、2014年後，第三度登上央視春晚！
日前宣布５月舉辦睽違７年巡演的她，在央視春晚上首次與林俊傑攜手合作動感EDM曲風版本的「夢在東方的海上」。由於上海舞台搭在戶外，須在零下低溫表演，對非常怕冷的CoCo及JJ都是一大挑戰，除了JJ在全身上下及腳底板貼滿暖暖包，CoCo更準備６件發熱衣穿在身上，連她都笑稱自己穿得像「小熊」。
CoCo曾在《我是歌手》選唱JJ的「不潮不用花錢」，媒體當時問她為什麼唱這首歌，她笑稱：「因為我知道JJ從以前就很喜歡我啊！因為這首歌詞寫到：『不要到處叩叩、潮流需要摳摳、不小心就沒摳摳、用力到處扣扣、花掉所有摳摳』，就有一直提到CoCo啊！哈哈！」此話一出，讓JJ開懷大笑，直讚CoCo太幽默。
(中時)
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