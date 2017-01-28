馬西平除夕夜自摸這把牌 全家人崩潰不玩了！

馬西平自摸這把牌，讓全家崩潰不玩了。(本報系資料照、取自馬西平臉書)

馬西平除夕夜自摸清一色。(取自馬西平臉書)

資深媒體人馬西平。(本報系資料照)

資深媒體人馬西平金雞年超旺！他大年初一在臉書向大家拜年，除了透露今年生涯會有新規劃，還PO出一張昨晚除夕夜打麻將的照片，笑稱因為自摸這把牌，讓家人通通耍賴不玩了。

究竟馬西平是胡了什麼牌，讓老爸及一雙子女通通耍賴不玩了？網友一看紛紛向他賀喜，原來是清一色、自摸兼三花共十台，讓馬西平也不禁得意表示：「今年一定行大運啦！」

(中時電子報)