年初1 南下恆春半島車潮湧現
大年初一屏東好天氣，恆春半島晴空下海水湛藍伴隨著輕級落山風，一大早約8時許，南下恆春半島的台1線就出現車潮，中午11時至12時水底寮達到每小時3000多輛車。
南下車潮在上午8時許湧現，越近中午車潮越多，近10時南下恆春半島與前往台東的車輛匯集，水底寮至枋山不時出現小塞車狀況，警方在易塞車路段提早調撥車道因應，台一線水底寮段以南約7公里的路段，特別調撥一北上車道支援南向，使得車潮不至於過度壅塞。
屏東縣交通隊長魏坤男表示，車潮在中午11時至12時出現高峰，在水底寮5叉路口每小時湧入3000多輛車，比例假日的2200多輛多，與去年大年初1車潮差不多。
魏坤男表示，警方事先規劃以調撥車道、分流及控制號誌燈因應，車流算平順，也因調度得宜，今天總統蔡英文從屏東機場到車城鄉福安宮只花了1個小時的時間。
魏坤男表示，明天南下車潮仍會比北上車潮多，而初4、初5大家要回工作岡位，北上車潮將比南下車潮多，警方仍然會有調撥車道、分流及控制號誌燈等措施，維持交通順暢。1060128
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。