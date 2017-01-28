年初1 南下恆春半島車潮湧現

大年初一屏東好天氣，恆春半島晴空下海水湛藍伴隨著輕級落山風，一大早約8時許，南下恆春半島的台1線就出現車潮，中午11時至12時水底寮達到每小時3000多輛車。

南下車潮在上午8時許湧現，越近中午車潮越多，近10時南下恆春半島與前往台東的車輛匯集，水底寮至枋山不時出現小塞車狀況，警方在易塞車路段提早調撥車道因應，台一線水底寮段以南約7公里的路段，特別調撥一北上車道支援南向，使得車潮不至於過度壅塞。

屏東縣交通隊長魏坤男表示，車潮在中午11時至12時出現高峰，在水底寮5叉路口每小時湧入3000多輛車，比例假日的2200多輛多，與去年大年初1車潮差不多。

魏坤男表示，警方事先規劃以調撥車道、分流及控制號誌燈因應，車流算平順，也因調度得宜，今天總統蔡英文從屏東機場到車城鄉福安宮只花了1個小時的時間。

魏坤男表示，明天南下車潮仍會比北上車潮多，而初4、初5大家要回工作岡位，北上車潮將比南下車潮多，警方仍然會有調撥車道、分流及控制號誌燈等措施，維持交通順暢。1060128

(中央社)