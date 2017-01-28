俄三架轟炸機遭日F-15戰鬥機攔截

俄羅斯Tu-95轟炸機。（網路照片）

根據《外交家》雜誌報導，日本航空自衛隊的F-15J戰鬥機於1月24日緊急升空，攔截侵入其防空識別區的三架俄羅斯Tu-95轟炸機。

防衛省於1月27日公佈的消息指出，Tu-95繞著日本北海道、本州、四國與九州周邊的空中飛了一圈。過程中俄軍轟炸機保持相對克制的態度，沒有直接侵入日本領空。然而，日本航空自衛隊為了避免出現意外，仍派出F-15J戰鬥機監控Tu-95。前一次自衛隊派出戰機攔截俄羅斯轟炸機的事件，發生於將近一年多以前。

那一次，俄國轟炸機也與這一次一樣，繞著整個日本國土飛行了一圈。2015年3月，Tu-95也曾出現於琉球群島上空。俄羅斯做為蘇聯的繼承者，自冷戰結束以來有近20年的時間沒有派遣轟炸機執行長程偵察任務。然而從2016年10月開始，普丁為了避免俄羅斯因為美國「重返亞洲」戰略而遭到邊緣化，又開始派遣Tu-95巡視日本、夏威夷與關島空域。

日本防衛省的資料顯示，從2016年4月到8月，航空自衛隊的戰鬥機起飛升空883次以攔截入侵外國軍用機。其中有664次是針對中國人民解放軍，只有231次是針對俄羅斯空天軍，剩下六次則與來自台灣的中華民國空軍有關。

(中時電子報)