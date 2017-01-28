AIT處長梅健華一家摸牌賀新年

AIT處長梅健華（左二）與親友一起打麻將過春節。（取自AIT臉書）

AIT處長梅健華（左三）與家人一起吃水餃度過春節。（取自AIT臉書）

美國在台協會(AIT)處長梅健華為祝賀農曆年新年快樂，在臉書上傳自己一家人過農曆春節的方式，梅健華與家人大啖水餃，並邀請親友到家作客，甚至還跟親友一起打麻將，有網友感到非常吃驚，直呼「你們會打麻將！太驚訝了！」

梅健華也在臉書上俏皮地引用麻將術語表示，「碰！我們搓牌慶祝，希望大家也歡喜過新年！祝所有台灣的朋友金雞年大吉大利，恭喜發財！」

(中時)