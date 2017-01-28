金雞報喜 澎湖傳阿兵哥集資刮中百萬
新春金雞報喜。馬公市文山路一家金旺彩券行今天幸運開出「開運發財金」2獎100萬元，初步了解，中獎者可能是服務於海軍軍區的阿兵哥集資購得，幸運中獎。
據金旺彩券行葉姓負責人表示，昨天上午9時多，一名穿深藍色制服的男子，以新台幣3萬元購買一本15張「開運發財金」刮刮樂，約在2個小時後前來告知喜訊，刮中「11」的100萬元彩金，非常高興。
葉姓女負責人表示，這金旺彩券行開業近3年來，首度開出2獎，在消息傳出後，今天購買彩券的人氣，比平常多了許多，真希望是「金雞報喜」，喜事連連。
而據了解，幸運刮中「開運發財金」2獎100萬元的得主，可能是阿兵哥趁年假集資購得，幸運中獎。1060128
(中央社)
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