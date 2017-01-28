嬰兒吸二手菸有多傷身 國健署這麼說

藝人陳妍希最近剛升格人母，正在坐月子，卻傳出老公陳曉在房內抽菸，引發爭議。國健署指出，嬰兒吸二手菸不僅恐增加猝死症風險，也會影響嬰兒腦部功能，並讓氣喘更嚴重。

國健署解釋，成人每分鐘約呼吸14至18次，5歲左右的孩子約每分鐘約為20至60次，但新生兒則高達約60次，正因新生兒呼吸速率較快，加上沒有能力抱怨或自己離開二手菸環境，在免疫系統尚未發育完全的情況下，若處於二手菸的環境，容易吸入更多菸煙。

吸菸對寶寶有何危害？國健署指出，研究已證實，若孕婦吸菸或吸二手菸，容易造成胎盤早期剝離、流產、子宮感染等疾病，尼古丁和一氧化碳也會經由胎盤傳給胎兒，使胎兒體重不足、發育遲緩、畸形、易過敏、精神異常等。

若是嬰兒吸入二手菸，不僅可能增加猝死症風險，還可能咳嗽或打噴嚏，甚至刺激耳咽管，感染中耳炎、肺功能較差、容易罹患支氣管炎、喉頭炎或肺炎等呼吸道疾病。

國健署提醒，特別是有氣喘的孩子，若處於二手菸環境會加劇症狀發作，嚴重還可能送急診、無法上課，或得加重藥量，呼籲癮君子為了孩子趕快戒菸。1060128

(中央社)