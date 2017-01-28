百大旅遊城市 台北第14名 贏過東京首爾
台北好好玩，不是一句宣傳口號而已！一份最新出爐的旅遊調查報告顯示，台北不僅是全球百大旅遊目的地城市，且以900萬遊客人次榮登第14，將國人熱中的旅遊城市東京、首爾拋諸腦後。
市場研究諮詢機構「歐睿信息諮詢公司」（Euromonitor International Ltd.），蒐集57個國家的機場、旅館等旅遊業資訊，彙編出2015年「全球百大旅遊目的地城市」名單。CNN引述這份名單指出，香港2015年遊客2669萬人次，連續7年蟬聯第一。
台北2015年有900萬人次造訪，比2014年第15名上升，勝過哈韓、哈日族超夯的首爾與東京。南韓首爾有880萬人次，排第15，日本東京則是846萬人次，名列17。
泰國首都曼谷也吸引了1870萬人次海外遊客造訪，旅遊成長率10%，擠下1858萬人次的英國倫敦躍居第2。新加坡也有1687萬遊客人次，登上第4，繼續保持前段班的堅強實力，緊接在後的是法國「浪漫之城」巴黎，吸引1500萬人次。
值得注意的是2014年排名20的上海，當時有640萬人次到訪，到2015年已有1142萬人次，名次大幅躍升為11名，顯示其觀光市場有顯著的成長。
「歐睿信息諮詢公司」指出，2015年對全球來說，都是動盪不安的一年，舉凡恐怖攻擊、地緣政治衝突、經濟不確定性與MERS及茲卡病毒等健康災難，都影響遊客的一舉一動。不過，相2014年相比，前百大旅遊城市的國際觀光客人次，依然成長達55%。
(中時電子報)
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