毛澤東將半壁江山奉送尼克森
1972年2月，美國總統尼克森首次訪問大陸，他是第一位訪問中國的美國總統。毛澤東送給尼克森四兩武夷大紅袍茶葉，周恩來稱，毛奉送了「半壁江山」。
尼克松可能認為，毛有些小氣。陪同的周恩來圓場說道：總統先生，主席把「半壁江山」都送給您了！
尼克森不解。周恩來解釋：武夷大紅袍是中國曆代皇家貢品，一年只有八兩，主席送您四兩，正好是「半壁江山」。這次訪問中美發表了《上海公報》。為日後中共與美國建交做基礎。
據說，當年毛喝的大紅袍一年產量不過500克，來自武夷山的大紅袍母樹。
毛澤東愛喝茶，很早就用茶葉當國禮。1949年12月16日至1950年3月4日，毛澤東第一次出訪蘇聯。他送史達林的禮物是西湖龍井。
在莫斯科的早餐，毛澤東不喝牛奶，他喝熱茶配俄國人準備的雞蛋、麵包、魚子醬。
(中時電子報)
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