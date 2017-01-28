四川筠連地震 震感強房屋倒塌

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中國大陸四川省筠連縣今天凌晨2時46分發生芮氏規模4.9的地震，由於震源深度僅11公里，震央週邊地區震感強烈，筠連縣已出現房屋倒塌的災情，目前尚不清楚是否有人傷亡。

中新網報導，根據四川省地震局資訊，筠連縣樂義鄉、維新鎮已有房屋倒塌。

報導指出，根據觀測，這次地震震央在筠連縣樂義鄉中壩村，距筠連縣城23公里、珙縣縣城33公里。

根據先前觀測，震央附近曾於1月15日、1月18日分別發生規模4.2、4.3的地震。

管轄筠連縣的宜賓市防震減災局說，筠連縣維新鎮、樂義鄉震感強烈，筠連縣城震感較強，高縣、珙縣、宜賓縣等地均有震感。至於較遠的宜賓、瀘州等地民眾，也反映震感明顯。

報導說，連遠在樂山、成都等地住在高樓層的民眾也反映，地震發生時家中的床也出現抖動。1060128

(中央社)