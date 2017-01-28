雞年鴿運昌隆 「一鴿」讓世界看到臺灣

在一鴿集團的領軍下，參與的代表獲得喜訊開心不已，紛紛舉起大拇指給自己和兩岸鴿友打氣。(圖／孫昌國攝）

柯建銘 賀台灣獲2021信鴿奧林匹克大會申辦權(影音/取自Youtube)

大年初一迎來雞年喜訊！經過激烈的競爭後，台灣成功進入第二輪決選，將和羅馬尼亞爭取主辦2021年世界信鴿奧林匹克大會！新當選的國際鴿協聯盟（FCI）主席巴托斯（Bardos）於比利時首都布魯塞爾召開會員大會時宣布，臺灣和羅馬尼亞之中將有一個會舉辦2021年世界信鴿奧林匹克大會。消息傳出，由於正是大年初一，信鴿奧林匹克大會現場出現了舞龍舞獅表演，為主要來自歐洲的各國代表，表演了中華文化過年的喜慶氣氛，引來了大批觀眾圍觀。

雙喜臨門，一鴿集團還特別在信鴿奧林匹克大會安排了舞獅，帶來了濃濃的過年味。（圖／孫昌國攝）

赴比利時布魯塞爾參加35屆世界信鴿奧林匹克大會的「一鴿集團」，是臺灣這次能成功進入第二輪爭取主辦權的幕後功臣。一鴿集團總裁林則宇在獲知臺灣成功進入第二輪競爭後高興的表示，這是臺灣信鴿界的歷史里程碑。他同時也強調，2017年國際信鴿奧林匹克公開賽，也被大會確認在臺灣舉行，這是兩岸鴿友協作的成功典範。海峽兩岸鴿友聯誼會及其顧問盧嘉辰在其中扮演了積極而且重要的角色。

在布魯塞爾舉行的第35屆世界信鴿奧林匹克大會，同時也開創了無數個第一。由海峽兩岸民間團體合作，首次透過樂視進行實況轉播，將信鴿界的國際盛事，向海峽兩岸的無數鴿友同步進行介紹。前來參加世界信鴿奧林匹克大會的比利時親王，還特別接受了來自臺灣一鴿文創董事長何幸芳和大陸北京開創者國際賽鴿俱樂部的蘇泉霖總經理致贈的禮物，成了會場開幕式上眾人矚目的焦點。

據瞭解，如果臺灣成功超越羅馬尼亞，中華民國賽鴿協會CTRPA（Chinese Taipei Racing Piegeon Association）和桃園市信鴿協將會獲得2021年世界信鴿奧林匹克大會主辦權！臺灣一鴿集團將是承辦單位，桃園市將是指導單位。

在海峽兩岸經營信鴿業務一條龍服務的一鴿集團，是臺灣這次成功申辦兩項重要國際信鴿大事的重要推手。整個代表團在得知成功進入第二輪競爭而且很有機會贏得2021年世界奧林匹克信鴿大會後，現場參與展覽的代表歡聲雷動，互相擁抱，紛紛舉起大拇指互相祝賀。一鴿集團總裁林則宇表示，這是送給臺灣鴿友和兩岸鴿友的新年大紅包。一鴿在大陸的經營和對大陸鴿友的服務更象徵集團的定位是屬於兩岸的。他希望讓兩岸鴿友知道，信鴿愛好者並不孤單，只要努力，凡事皆有可能！天下鴿友一家親，兩岸鴿友一家親。（One Pigeon, One World）

一鴿文創董事長何幸芳表示，申辦2021世界信鴿奧林匹克是台灣信鴿史上重要的里程碑，也讓大眾知道，賽鴿不僅是文化，更是具有公平，公正，公開奧林匹克精神的國際運動，藉此國際交流，讓台灣看見世界，也讓世界看見台灣。祝大家雞年吉祥，鴿運昌隆。

林則宇指出，信鴿產業絕對不像是一般人想像或聽到的那樣，充滿了賭博、擄鴿勒索等歪風。相反的，如果政府能夠積極輔導健全發展，不但可以充實稅收，更可以拿信鴿為媒介，和全球鴿友廣泛交流，搭起兩岸鴿友一家親的橋樑，讓愛、希望、和平藉由信鴿產業傳遞出去。

根據信鴿行業人士保守的估計，信鴿產業光在台灣有超過700億台幣的產值。而在大陸，信鴿業這幾年呈現爆炸性地蓬勃發展，保守估計產值已經突破5000億台幣，可能很快就會上看一兆台幣。

(旺報)