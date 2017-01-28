聯合國籲川普 接納難民入境美國

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聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）和國際移民組織（IOM）今天呼籲美國川普政府，繼續為逃避戰爭和迫害的人們提供庇護；並指美國的相關安置計畫攸關重大。

川普總統昨天下令，暫停難民入境美國4個月，並暫時停發簽證給敘利亞等7個回教國家的人民。川普宣稱，這有助於防止美國遭受恐怖攻擊。

上述2個設在瑞士日內瓦的機構發表聯合聲明說：「全世界難民和移民的需求從未比目前更迫切，而美國的安置計畫是全世界最重要的協助計畫之一。」1060128

(中央社)