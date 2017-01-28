明上午國道南下車多 這些路段最容易塞
今天大年初一好天氣，許多民眾紛紛開車出遊，截至今傍晚6時，除了國1南下大華系統至汐止路段仍顯壅塞，其餘路段皆正常行駛；高公局表示，明日初二上午仍以南下車潮為主，預估全日總延車公里為140百萬車公里，深夜23至6時國道全線暫停收費，另有多個高乘載或封閉的入口和時段，建議用路人多收聽廣播來掌握路況。
高公局指出，明天國道車潮狀況，國1南下湖口-新竹系統、彰化-埔鹽系統，國3南下鶯歌系統-關西、快官-南投及國5南下南港系統-坪林等路段，可能出現較壅塞狀況，用路人可利用替代道路避開塞車路段。
明日國道實施的主要交通疏導措施，包括深夜23~6時國道全線暫停收費，全日24小時封閉國1平鎮系統南下入口；入口高乘載管制方面，則為上午7~12時的國5南下南港系統、石碇、坪林入口匝道，以及下午15至20時的國5北上蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口匝道。
高公局表示，為避免假期耗在國道上塞車，建議用路人儘量利用公共運輸工具，自行開車可改選替代道路，並注意行車安全，勿疲勞駕駛；行前作好車輛保養及檢查，避免旅途中車輛故障，確保行車順利及安全。駕駛可收聽警廣來掌握即時路況，或利用高公局1968網站及App查詢最新國道路況。
(中時)
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