小威澳網封后 23座大滿貫金盃傲視群倫
小威廉絲今天在澳洲網球公開賽決賽，以兩盤6-4擊敗姊姊大威廉絲，贏得個人生涯第23座大滿貫賽單打金盃，成為公開賽時代以來成就最輝煌的網球選手。
35歲的小威廉絲（Serena Williams）第7度在澳網封后，締造歷史新高，同時她也超越德國「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf），晉身公開賽時代以來拿到最多大滿貫冠軍的球員。
第2種子小威首盤打得一團亂，但她克服發球不穩拿下第2盤一次破發後，已足以使她打敗36歲的大威廉絲（Venus Williams）。這場球共進行82分鐘，小威擊出10記愛司與27記致勝球。
威廉絲姊妹9度在大滿貫決賽強碰，本次澳網是兩人2009年溫布頓之後的首次。小威連同今天是第7次勝出。
小威獲勝後，30日將從德國的柯貝（Angelique Kerber）手中奪回世界排名第一的后座。1060128
(中央社)
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