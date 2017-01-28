新光三越福袋3台汽車大獎 北、中共送260萬

陳小姐抽到新光三越台中中港店價值6.9萬元的三菱COLT PLUS智慧勁化版汽車。（業者提供）

新光三越台北南西店李淑娟店長（右）抽出市價近55萬元的NEW MARCH，40多歲從事服務業的林小姐（中）首次購買就中獎。（業者提供）

20歲謝小姐抽到新光三越台北信義新天地首獎，價值128.8萬元的Volkswagen紅色金龜車一時愣住、旁人尖叫。（杜宜諳攝）

今年新光三越初一福袋共送3台汽車，包括台北信義新天地首獎福斯Volkswagen Beetle 1.4 TSI R-Line車款，價值128.8萬元、是全台百貨最大獎；台中中港店大獎是62.9萬元的三菱COLT PLUS智慧勁化版汽車；台北南西店頭獎Nissan new march傳奇版車款價值近55萬元，總價值近260萬元。

台中中港店是中部唯一一家百貨福袋抽汽車大獎，今天500個雞年限定福袋，皆可兌換市價超過5000元以上的優質商品，業者從10位中抽出大獎，最後由陳小姐抽到價值6.9萬元的三菱COLT PLUS智慧勁化版汽車，是最大幸運兒。

台北信義新天地最大獎是價值128.8萬元的Volkswagen紅色金龜車，得主20歲謝小姐是護理師，首次買福袋手氣超好，她抽中時一時愣住、旁人尖叫，事後仍很驚訝說：「怎麼會中，很炒，怎麼會中獎？！」台北南西店首獎得主由李淑娟店長抽出市價近55萬元的NEW MARCH，40多歲從事服務業的林小姐首次購買就中獎！

(中時)