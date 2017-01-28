警長粉墨登場 今年拜年賀卡很不一樣！
警界首長今年拜年賀卡很不一樣！
網路通訊社群發達，警界不但用來做預防犯罪宣導，新年期間警界首長也用來向民眾賀年，看過的人都感覺今年的賀年跟過去不一樣了，摒除了過去制式化的「罐頭賀卡」，今年的電子賀卡首長粉墨登場，加入自己的照片，或是Q版的圖像，感覺很活潑，加深印象。
過去，警界單位因為長期保守，部分單位主管過年雖然寄發賀卡，也侷限在一般的制式電子賀卡，或是千篇一律的「罐頭文字」的賀節詞，在一堆賀年簡訊中，很容易被忽略不知是誰發的，也被人說「沒誠意」。
警政署陳國恩上任後，不但是自己開粉絲團與基層員警搏感情，也經常化身「Q版」署長圖像在警政署網頁宣導防範犯罪，獲致好評。
於是間接也影響到部屬，不再像過去那樣硬梆梆的刻板作為，今年在許多的首長電子賀卡中，就看到地方局長、分局長把自己照片，或是Q版畫的肖像融入到賀卡中，也有的是把自己轄區的地方特色，以題詞的方式突出在賀卡裡，讓收到的人印象深刻，警察與民眾間互動更為熱絡！
(中時電子報)
關鍵字：照片
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