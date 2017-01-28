中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

警長粉墨登場 今年拜年賀卡很不一樣！

中時電子報
點閱151
我要評比
2/10
警長
警政署長陳國恩Q版拜年卡，帶動警界首長今年的賀卡與過去不一樣了。（圖 吳家詮輯）
警拜
今年警界拜年的電子賀卡，首長粉墨登場，活潑化也讓民政印象深刻。（吳家詮 輯）

警界首長今年拜年賀卡很不一樣！

網路通訊社群發達，警界不但用來做預防犯罪宣導，新年期間警界首長也用來向民眾賀年，看過的人都感覺今年的賀年跟過去不一樣了，摒除了過去制式化的「罐頭賀卡」，今年的電子賀卡首長粉墨登場，加入自己的照片，或是Q版的圖像，感覺很活潑，加深印象。

過去，警界單位因為長期保守，部分單位主管過年雖然寄發賀卡，也侷限在一般的制式電子賀卡，或是千篇一律的「罐頭文字」的賀節詞，在一堆賀年簡訊中，很容易被忽略不知是誰發的，也被人說「沒誠意」。

警拜
首長以Q版肖像入卡賀年，收到的人不會在簡訊中被忽略。（吳家詮 輯）

警政署陳國恩上任後，不但是自己開粉絲團與基層員警搏感情，也經常化身「Q版」署長圖像在警政署網頁宣導防範犯罪，獲致好評。

警拜
有些地方警長則以轄區的風景照片，自己題詩作為賀卡。（吳家詮 輯）

於是間接也影響到部屬，不再像過去那樣硬梆梆的刻板作為，今年在許多的首長電子賀卡中，就看到地方局長、分局長把自己照片，或是Q版畫的肖像融入到賀卡中，也有的是把自己轄區的地方特色，以題詞的方式突出在賀卡裡，讓收到的人印象深刻，警察與民眾間互動更為熱絡！

(中時電子報)

關鍵字：照片
點閱151
我要評比
2/10
好友人數
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。