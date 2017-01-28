總統發福袋 民眾熱情立委簇擁
總統蔡英文今天到高雄岡山壽天宮發放新年福袋，民眾熱情排隊領紅包，而有意角逐下屆高雄市長的立委也簇擁搶曝光，熱鬧滾滾。
今天是大年初一，總統從台灣頭趕到台灣尾，再從嘉義、台南轉到高雄，忙著發放新春福袋。
高雄市長陳菊及多名民進黨籍立委陪同先到壽天宮參香再發放福袋。
熱情的民眾在下午3時就排隊等候領總統福袋，人龍一圈又一圈，蔡總統停留約半個小時親自發紅包；不克一一發放的，再改由區長發放。
特別的是，蔡總統首次在岡山發放福袋，不僅民眾爭睹總統，要近距離的從總統手上接下福袋，有意競逐下屆高雄市長的立委管碧玲、劉世芳、林岱樺、趙天麟、陳其邁也未缺席，陪同蔡總統參拜，向民眾問候。
立委也趁機向民眾問候拜年，還有立委助理在現場高舉宣傳看板搶曝光，讓總統發放福袋的活動也像是市長參選人的宣傳活動，更顯熱鬧。
稍後，蔡總統又轉往右昌元帥廟參拜和發福袋。1060128
(中央社)
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