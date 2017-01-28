梅森探案女星芭芭拉赫爾辭世 享壽94

美國女星芭芭拉赫爾的兒子在社群媒體公布，他的母親已去世，享壽94歲。赫爾曾以長壽影集「梅森探案」贏得1座艾美獎，名垂電視青史。

路透社報導，芮孟柏爾（Raymond Burr）在經典影集「梅森探案」（Perry Mason）中飾演執著堅定的刑事辯護律師，芭芭拉赫爾（Barbara Hale）當年飾演他的忠誠秘書。

在演出「梅森探案」最家喻戶曉角色史屈特（Della Street）前，芭芭拉赫爾已在1940、1950年代數十部電影中演出。她的兒子卡特（William Katt）在臉書發文說，芭芭拉赫爾26日在加州瑟曼橡（Sherman Oaks）自宅撒手人寰。

「梅森探案」描寫1名經常以智取勝控方、為客戶申冤的洛杉磯辯護律師。「電訊報」（Telegraph）報導，芭芭拉．赫爾參與1957到1966年在「哥倫比亞廣播公司」（CBS）播出的這個影集演出，並因此贏得1959年艾美獎最佳女演員獎。她後來也共同主演1985年開始在「國家廣播公司」（NBC）播映的續集。（譯者：中央社何宏儒）1060128

(中央社)